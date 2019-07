Jongen, 10, geboeid aan nek gevonden in supermarkt

Een 10-jarige jongen werd met een ketting geboeid om zijn nek gevonden in een supermarkt, nadat hij was uit huis was gevlucht.De uitgehongerde jongen was door zijn vader vastgemaakt aan de ketting als straf.De jongen besloot om te vluchten op zoek naar eten en drinken. Zijn vader, een Russische zakenman, had de boeien niet juist bevestigd, waardoor de jongen zijn handen kon bevrijden.Tikhon rende naar een winkel in de buurt met de metalen ketting nog vast om zijn nek.Op CCTV-beelden van de winkel is te zien hoe de jongen voeding van de rekken nam.Het personeel dat zeer geschokt was, vroeg de jongen wat er aan de hand was, waarna hij vertelde dat zijn vader hem had opgesloten in een schuur.De 46-jarige man, die niet bij naam wordt genoemd, had met spoed zijn tweede vrouw, die zwanger was, naar een ziekenhuis gebracht en kon de jongen die alleen achterbleef zich bevrijden.De jongen smeekte het personeel om zijn vader niet te informeren, maar de politie werd er toch bijgehaald.Brandweerlieden bevrijdden hem van de boeien.Het is niet de eerste keer dat de vader hem had geboeid. Het gebeurt volgens hem vaker en voor langere tijd.Tikhon werd naar het ziekenhuis gebracht voor controle en werd later opgenomen in een sociaal rehabilitatiecentrum.De jongen woonde met zijn vader en stiefmoeder. Zijn biologische moeder eist nu officieel het voogdijschap op.Ombudsvrouw Anna Kuznetsova heeft om een onderzoek gevraagd daar de vader ambities heeft voor de politiek.Leerkrachten zeggen dat ze vaker aan de bel hebben getrokken, maar de autoriteiten hebben nooit opgetreden.De vader, die werd opgeroepen voor verhoor en nog twee andere kinderen heeft met zijn huidige vrouw, beweert dat de jongen zichzelf aan de ketting heeft vastgemaakt.De politie onderzoekt de zaak verder.