Vijftig Duitse scholieren proberen dronken klasgenoot uit de cel te halen

In het Duitse plaatsje Starnberg in Beieren hebben zo'n vijftig scholieren geprobeerd een 15-jarige jongen te bevrijden uit het politiebureau. De jongen was opgepakt omdat hij zich misdroeg tijdens een schoolfeest. Hij was dronken, aldus de politie.



Niet lang nadat de jongen werd opgesloten, probeerde een groep scholieren het politiebureau binnen te dringen. Flesjes vlogen tegen de ruiten, waardoor het glas van zeker een raam brak, daarnaast probeerden de tieners de voordeur te forceren. Met hulp van agenten van buitenaf kon de rust worden teruggebracht.



Drie jongeren zijn aangehouden. Ze worden beschuldigd van vernieling en het proberen te bevrijden van een gevangene.

Reacties

27-07-2019 14:41:34 stora

Oudgediende



Ze hadden ze alle 50 moeten oppakken en een vette bon moeten geven. En ze dan laten ophalen door hun ouders.

27-07-2019 14:45:17 botte bijl

Stamgast



@stora :

dat is veel werk en je krijgt waarschijnlijk 75 boze ouders over je heen dat is veel werk en je krijgt waarschijnlijk 75 boze ouders over je heen

