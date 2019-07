Hittewonder: moederduif verlaat nest, maar ei komt toch uit

PROVINCIE UTRECHT - De hitte levert voor veel dieren problemen op, maar een jonge duif in de Vogelopvang Utrecht heeft er zijn leven aan te danken ..Als een nest eitjes door de moederduif in de steek wordt gelaten, worden de eitjes normaal gesproken te koud en overleven ze het niet. Maar een Utrechts echtpaar dat een verlaten nestje eieren uit de tuin naar binnen haalde, werd deze week verrast: uit één van de eitjes klonk ineens getik.Na korte tijd kroop een pasgeboren duifje uit zijn ei, moederziel alleen. Zijn twee broertjes of zusjes overleefden het niet en de moederduif is nooit meer teruggezien. "Dit hebben we hier echt nog nooit meegemaakt", zegt Bas den Otter van de Vogelopvang. "Als een ei niet bebroed wordt, wordt de temperatuur snel te laag. De kuikentjes in het ei overleven dat eigenlijk nooit".Daarmee is de piepjonge duif een biologisch wondertje in de hitte: door de hoge nachttemperatuur bleef het dier lang genoeg in leven om zelfstandig het ei uit te kunnen kruipen."Een naam heeft hij nog niet", zegt verzorger Bas den Otter. "Dat doen we hier nooit, omdat ons doel is dat dieren geen huisdieren worden, maar weer de vrije natuur in kunnen". De jonge duif krijgt de komende dagen elk uur een klein beetje pap, in de hoop dat hij het overleeft.