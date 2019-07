Echt waar! Warmste dag ooit en er liggen al kruidnoten in de supermarkt!

Het was vandaag de allerwarmste dag die ooit in Nederland werd gemeten. Het kwik steeg tot boven de 40 graden. Ook vanavond is het nog zó heet dat de mussen gebraden uit de dakgoot blijven vallen. En wat zien wij op deze ingestuurde foto van Yvonne Ehbel? De kruidnootjes liggen in Rotterdam alweer in de supermarkt! Echt waar!Nee, wij konden het eerst ook niet geloven. Maar het strooigoed doet ons wel denken aan andere tijden. Tijden die koeler zijn. Tijden waarin de mussen gewoon lekker in de dakgoot kunnen blijven zitten...