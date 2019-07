Nederlandse politie doet opmerkelijke oproep aan dieven vanwege de hitte

Ook in Nederland is het zweten en puffen geblazen. Door de tropische temperaturen wil iedereen zich natuurlijk zo min mogelijk inspannen. Zo ook de Rotterdamse politie, die een opmerkelijk verzoek plaatste op hun Twitteraccount.



Op Twitter schreef de Politie Feijenoord het volgende bericht: “Huishoudelijke mededeling. Ivm het weer doen wij geen achtervolgingen te voet. Verzoek is dus om niet weg te rennen als we roepen dat je moet blijven staan. Als de temperatuur onder de 20 graden zakt, doen we weer graag mee.”



Of het echt gaat helpen is nog maar de vraag.

Lijkt me toch niet gewenst om toekomstige criminelen zodoende op de hoogte te stellen van waar je toe in staat bent?

