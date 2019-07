Een appel bevat zo’n 100 miljoen (!) bacteriën

Veel mensen lusten wel een appeltje voor de dorst. Dat blijkt ook uit cijfers. “In 2018 werden er 83 miljoen appels geteeld en de productie blijft stijgen,” zegt onderzoeker Gabriele Berg. Toch weten we nog niet alles over dit populaire fruit. “Hoewel recente studies het schimmelgehalte in kaart hebben gebracht, is er minder bekend over de bacteriën in appels.” Daarom besloot Berg met haar team op zoek te gaan naar antwoorden.



De onderzoekers kwamen erachter dat het in appels krioelt van bacteriën. “We schatten in dat een doorsnee appel zo’n 100 miljoen bacteriën telt,” zegt Berg. De meerderheid van die bacteriën zit in de zaden. De rest hoopt zich op in het vruchtvlees. Eet je dus niet het klokhuis op, dan krijg je ongeveer 10 miljoen bacteriën minder binnen. De hamvraag is natuurlijk: zijn deze bacteriën goed voor je?



“Bacteriën, schimmels en virussen in ons voedsel koloniseren tijdelijk onze darmen,” legt Berg uit. “Koken doodt de meeste hiervan, dus rauw fruit en groenten zijn bijzonder belangrijke bronnen voor darmmicroben.” Om ons te helpen een zo’n goed mogelijke darmflora samen te stellen, analyseerden de onderzoekers grondig de bacteriën die zich in appels ophouden. Hierbij vergeleken ze de bacteriën in conventionele, in de winkel gekochte appels met hun biologische tegenhangers. De stam, schil, vruchtvlees, zaden en kelk werden afzonderlijk bestudeerd.



Over het algemeen blijkt dat biologische en conventionele appels ongeveer vergelijkbare aantallen bacteriën herbergen. De samenstelling daarvan is echter wel volstrekt anders. Zo blijkt dat biologische appels een meer diverse en uitgebalanceerde bacteriegemeenschap bevatten. En daarmee krijgt de biologische appel een streepje voor. Als het namelijk gaat om de gezondheid van onze darmen, is variëteit hét sleutelwoord. “Vers geoogste, biologische appels herbergen aanzienlijk meer diverse en onderscheidende bacteriën in vergelijking met conventionele appels,” concludeert Berg. “Deze variëteit beperkt de overgroei van één soort.”



Bovendien blijken biologische appels over specifieke groepen bacteriën te beschikken die een goede invloed hebben op onze gezondheid. Zo bevatten biologische appels bijvoorbeeld de nuttige lactobacillus-bacteriën; een bekende probioticum. Ook is de bacterie methylobacterium extorquens aanzienlijk meer aanwezig in biologische appels. Deze bacterie heeft invloed op de smaak: het verhoogt de productie van furanones; een groep van moleculen die aardbeien hun karakteristieke smaak geeft. De onderzoekers kwamen er bovendien achter dat conventionele appels juist escherichia shigella-bacteriën – een groep bacteriën die bekende ziekteverwekkers omvat – herbergen, terwijl deze bacteriën niet teruggevonden werden in biologische appels.



Kortom, De studie toont aan dat biologische appels gezonder en mogelijk ook smakelijker zijn dan conventionele appels. De volgende keer dat je dus weer een biologisch appeltje schilt: probeer ook dat klokhuis eens!

