Bizon in wildpark neemt 9-jarig meisje op de hoorns, ouders rennen in paniek weg

Heftige beelden van vakantiegangers in het Amerikaanse Yellowstone Park. Een 9-jarig meisje werd daar aangevallen door een bizon. Op videobeelden is te zien dat het beest het meisje de lucht inwerpt.Op de beelden is ook te zien dat de ouders van het meisje wegrennen. Bizons kunnen behoorlijk hard rennen, met snelheden tot 50 kilometer per uur.Het kind heeft wonderwel geen zware verwondingen opgelopen. Nadat het meisje ter plaatse door medici is behandeld, mocht ze vertrekken.Aanleiding voor de aanval was dat het gigantische mannetjesdier van zo'n 900 kilo omringd was door zo'n 50 bezoekers van het park, die veel te dichtbij stonden. Na zo'n 20 minuten had het dier er genoeg van en viel het de mensen aan.Het park heeft in een statement laten weten dat de bezoekers te dichtbij kwamen. Bezoekers van het park wordt aangeraden om ruim 20 meter afstand te bewaren tot grote dieren zoals bizons, herten en elanden. Bij beren en wolven is dat ruim 100 meter.