Nieuwe auto kan traplopen

Hij kan traplopen en rotsen beklimmen en brengt je vrijwel overal naartoe. De nieuwe conceptauto van Hyundai verenigt wielen en poten – en rijdt uiteraard 100 procent elektrisch.De wielen komen op vier poten, die met elk vijf gewrichten een grote bewegingsvrijheid opleveren. Hierdoor kan de auto zich op ruig terrein begeven.Ook in de stad is hij handig, want de auto kan rolstoelgebruikers tot aan de voordeur brengen.Hyundai noemt het nieuwe autoconcept ‘Elevate’, vanwege de flexibiliteit ervan.Voorlopig dient de Elevate echter alleen als inspiratie voor de nieuwe, innovatieve technologie van de toekomst.Feiten over de Elevate:De auto heeft vier wielen, die kunnen worden omgevormd tot vier robotpoten.Hij kan onder andere traplopen en zich in oneffen terrein begeven.De auto is milieuvriendelijk omdat hij uitsluitend rijdt op elektriciteit.Het ontwerp lijkt op dat van de Marsrover.