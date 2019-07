Knieën tienermeisje lijken op twee babygezichtjes die daarin gevangen zitten

Een moeder beweert dat de knieën van haar tienerdochter lijken op gezichtjes van twee baby’s die gevangen zitten: één lijkt duivels en de ander engelachtig.Nicola Wheatley (42) zegt dat zij de gezichten vier jaar geleden ontdekte tijdens een danscompetitie waaraan haar dochter had deelgenomen.Foto’s tonen de knieën van de 15-jarige met schaduwen die perfect bijeenkomen en de uitdrukkingen van ogen, neus en mond vormen, alsof twee baby’s gluren vanuit Bet’s knieschijven.Nicola vergelijkt de hilarische gezichten met iets buitenaards of uit een horrorfilm en zegt dat de familie vaak daarover grappen maakt.Samen met haar oudere zus Meg (17) maakt de tiener al twee jaar deel uit van een populaire tapdansgroep en doet ze mee aan Europese en wereldkampioenschappen.Bet heeft een aantal bronzen, zilveren en gouden medailles in de wacht gesleept.Het meisje uit Engeland grapt zelf over haar knieëen.“Gelukkig grapt ze zelf erover en beïnvloedt het haar gedrag en zelfvertrouwen niet,” zegt de moeder.