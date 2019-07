Geen drinkwater bij Wijthmenerplas, bezoekers wassen handen in plasbak

De wastafels in de toiletgebouwen bij de Wijthmenerplas in Zwolle zijn weggehaald vanwege vandalisme, waarmee ook de drinkwaterpunten bij de plas zijn verdwenen. Dat leidt met deze tropische temperaturen tot onbegrip bij veel bezoekers.



Wie na een toiletbezoek zijn handen wil wassen kan dat volgens de gemeente nu onder de douche doen. De bezoekers balen er flink van. Zo vertelde een vrouw met een stoma dat ze echt een kraan nodig heeft wanneer ze naar de wc gaat. Ook gebeurt het dat sommige mensen denken dat de plasbakken op het herentoilet een voorziening zijn om de handen te wassen.



Bij de Wijthmenerplas zijn drie toiletgebouwen. Volgens de gemeente werden vooral de wastafels en de kranen geregeld vernield. Het probleem was zo groot dat is besloten om de gebouwen hufterproof te maken. De deuren naar de wc's zijn van staal en de wastafels die daar pal tegenover stonden zijn weg. De muren waar de wastafels stonden zijn deels weggehaald, waardoor op een afstand is te zien dat er mensen naar de wc gaan.



In een reactie laat de gemeente Zwolle weten dat er in elk geval een kraan is bij het invalidentoilet. Binnenkort kan deze door iedereen worden gebruikt tijdens warme dagen. En mogelijk wordt er toch nog een kraan geplaatst bij de toiletgebouwen. De gemeente zegt nog geen klachten van bezoekers van de Wijthmenerplas te hebben gekregen.

Reacties

25-07-2019 21:09:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 39.889

OTindex: 20.830

En het is geen optie om te onderzoeken wie dat vandalisme pleegt? En eventueel de schade op deze personen te verhalen?

25-07-2019 22:12:57 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 669

OTindex: 41

Als ik dit lees zijn toch de deur en een paar andere zaken vandalisme-bestendig gemaakt dus waarom ook niet de kraan? Bouw gewoon een kraan dus die tegen gandalisme is bestand. En hoeven we niet achterlijker te worden en terug in de tijd te gaan.

