Wildplasser zit voorlopig zonder auto

Hoge nood is een automobilist zaterdag duur komen te staan in Almere Stad. Agenten betrapten de man terwijl hij in de bosjes aan het wildplassen was. Dat leverde hem een boete van 140 euro op, maar het kostte hem indirect ook zijn auto.



Bij een controle van de gegevens van de man bleek namelijk dat hij een reeks andere boetes niet had betaald. Hij kon het openstaande bedrag ook niet betalen.



Daarop stelden de agenten de auto buiten gebruik. De auto wordt dan afgesleept en opgeslagen. De eigenaar kan hem weer ophalen na betaling van de openstaande boetes, plus de kosten voor het wegslepen en stallen. Als de auto niet wordt opgehaald, wordt hij uiteindelijk verkocht of vernietigd. De eventuele opbrengst wordt niet gebruikt om de boetes te betalen; die blijven openstaan.

