Belastingdienst speurt naar gegevens in gedumpte blauwe enveloppen

LAREN - De gedumpte poststukken, die enkele weken geleden werden aangetroffen in een bos bij Laren, zijn niet geschikt om zonder handschoenen aan te pakken. Dat weten ze nu ook bij de Belastingdienst, waar ze de 660 (!) gedumpte blauwe enveloppen één voor één hebben geopend om de geadresseerde te achterhalen. "Deze stinken erg, hoor""Vandaag hebben we een lading post teruggekregen van Sandd die door een van de postbezorgers was verstopt in het bos", vertelt teamleider Anne Super-Bouman in een video waarin de Belastingdienst zichzelf van de beste kant laat zien. "We hoopten al dat het terugkwam om de burgers die het betrof toch te voorzien van de juiste informatie."Stuk voor stuk worden de enveloppen geopend om het bijbehorende bsn-nummer, de dagtekening of het aanslagnummer te achterhalen. "We hebben nog niet eerder zulke smerige enveloppen gezien", zegt Bouman. "Tenminste, niet in deze aantallen."Behalve vies is een deel van de brieven grotendeels onleesbaar geworden, zo hebben Bouman en haar team inmiddels ontdekt. "Ik denk dat er een stuk of vijftien bij zaten die echt heel slecht waren", vertelt Teun van Loon, medewerker van het team Klantbeheer. "Maar we hebben alsnog de aanslagnummers en kunnen er toch nog wat mee doen."De geadresseerden kunnen binnenkort een schone kopie van de gemiste brief op hun deurmat verwachten.