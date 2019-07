Rob keek op vakantie machteloos toe hoe inbrekers hem thuis beroofden

HOOGKARSPEL - Rob van Buiten uit Hoogkarspel is in de nacht van zondag op maandag beroofd van zijn dierbare sieraden uit zijn woning aan De Laurier. Hij was op dat moment op vakantie met zijn gezin en keek op zijn telefoon via een bewakingscamera mee hoe de inbrekers te werk gingen.



De twee inbrekers werden nog dezelfde nacht door de politie aangehouden maar houden nu de kaken stijf op elkaar. Daarnaast is de gemaakte buit, meegenomen in Rob's rode kussensloop, nog niet gevonden.



Rob schrok zondagnacht wakker toen er een alarm afging op zijn telefoon. Hij was op dat moment op vakantie met zijn gezin. "Ik dacht eerst dat het de wekker was, maar het bleek ons alarmsysteem te zijn", vertelt hij. Toen hij de bewakingscamera opende op zijn telefoon zag hij in vijf minuten tijd hoe twee mannen bij hem inbraken en er met de buit vandoor gingen.



"Dit hebben ze in een rode kussensloop gestopt. Dat zie je op de camera en die missen we inderdaad. Die hebben ze van ons bed getrokken", vertelt hij.



Inbrekers duidelijk op beeld

Vanaf zijn vakantieadres kon Rob alsnog snel handelen. Hij belde zijn buurman om hem te alarmeren over de inbraak, wiens vrouw gelijk de politie belde. De buren deelden vervolgens de camerabeelden met de politie, welke in grote aantallen werd opgeroepen en de straat afzette om de inbrekers te pakken.



"Er rijden 's nachts weinig auto's rond, dus ze werden snel gevonden. Door het snelle handelen van de buren kon de politie de mannen gelijk herkennen. Ze stonden namelijk heel duidelijk op beeld", vertelt Rob.



'Trouwringen zijn weg'

Ondanks dat de verdachten zijn aangehouden, werd de buit niet teruggevonden in de auto. "Ze hebben onze trouwringen gestolen en ook de gouden ketting van mijn overleden schoonmoeder. Dit zijn dierbaren bezitten. We hopen dus echt dat de kussensloop alsnog opduikt. Er is ook een politiehelikopter voor ingezet maar ook dat heeft niets opgeleverd."



Kaken stijf op elkaar

De twee verdachten zitten nog vast maar houden volgens Rob de kaken stijf op elkaar. "Ze zeggen helemaal niets. Ik heb het vermoeden dat de kussensloop ook al is doorgegeven aan een handlanger of snel in een andere auto is gelegd.



De buurt komt vanavond bij elkaar want Rob blijkt niet het eerste slachtoffer van inbraak te zijn in zijn wijk. "Het is een kat-en-muisspel tussen deze jongens en de politie. Hopelijk krijgen ze een fikse straf maar ik vrees het ergste. Stel ze krijgen een jaar celstraf, dan staan ze hier volgende zomer alsnog gewoon weer op de stoep."

Wat een schorem, is het geen idee voor Rob om voortaan een (verborgen) kluis in te bouwen?

S ik verbaas me vooral over het stelen van de trouwringen. die heb je toch om, of niet?

