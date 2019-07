Vogels vallen letterlijk dood van het dak in Enkhuizen

ENKHUIZEN - De tropische temperaturen in Nederland hebben niet alleen invloed op dieren als honden en katten. De vrije vogels hebben ook last van de warmte die Enkhuizen teistert. Het is zelfs zo erg dat ze letterlijk dood van het dak vallen.Overal zien we vogels die in de vrije natuur op zoek zijn naar verkoeling en water, maar ze halen de beekjes en slootjes niet allemaal op tijd. Zo meldt mediapartner WEEFF.Wim Langbroek uit Enkhuizen moest even twee keer kijken naar wat hij gisteren zag op een dak van een huis aan de Gerard Brandtweg. "Een vogel kwam met zijn laatste adem aangevlogen vanaf een naastgelegen schoorsteen. Hij ging er op het dak zitten en viel plat neer. Ik zag hem zo neerploffen", vertelt hij aan NH Nieuws."Misschien kunnen we de vogels een beetje helpen en een bakje water neerzetten in de vrije natuur, wie weet helpt het tegen het vochtgebrek."