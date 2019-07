Handgranaat in voortuin Heerhugowaard

Een echtpaar in Heerhugowaard heeft vermoedelijk al jaren een handgranaat in de voortuin liggen. Fred en Marijke Zuurbier hadden zelf geen idee wat het voorwerp was, maar hun zoon schakelde bij het zien van de granaat direct de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) in.



De bewoners vierden deze week hun 50-jarige huwelijk samen met familie. "De kinderen hadden een boog opgetuigd op onze oprit", vertelt Marijke. Toen de feestversiering gisteravond werd afgebroken, viel het oog van de jongste zoon op de granaat. "Zijn zoontje had hem ook al in zijn handen. Hij riep dat we het onmiddelijk moesten terugleggen omdat het volgens hem een explosief kon zijn."



Gooien met granaat

Zelf had het echtpaar geen idee. Fred had het bruine object al eens eerder gezien, maar zag er niets verdachts in. "Ik heb hem volgens mij zelfs eens opgepakt en later vanuit de deuropening weer teruggegooid", vertelt hij lachend. "Wisten wij veel."



De toegesnelde EOD concludeerde vanochtend al snel dat het inderdaad om een explosief ging. De herkomst is niet duidelijk maar vermoedelijk gaat het om een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. "Ik weet niet zeker hoe dat hier tussen de keien is beland", verklaart Marijke. "Jaren terug is de grond verhoogd met zand uit andere gebieden. We denken dat de granaat daar tussen zat, en uiteindelijk hier naar boven is gekomen tijdens het aanharken."



Niet bang

Bang zijn de bewoners in ieder geval niet geweest. "We wisten toch niet dat het er lag, dus waarom zouden we dan bang zijn", verklaart Fred nuchter.

Reacties

27-07-2019 20:48:10 Ronnymij

Junior lid

WMRindex: 5

OTindex: 2



Je moet er niet aan denken wat er allemaal zou kunnen gebeuren.

Mijn vrienden en ik hebben in mijn jonge jaren in de waterleidingduinen een handgranaat gevonden zonder beugel en pin. Gelukkig wisten we wat het was, en hebben we de boswachter ingelicht. De EOD heeft 'm toen ter plekke in een kuil tot ontploffing gebracht. We hadden het graag bijgewoond, maar dat mocht niet Die granaat is waarschijnlijk van hot naar her verhuisd, met alle risico's van dienJe moet er niet aan denken wat er allemaal zou kunnen gebeuren.Mijn vrienden en ik hebben in mijn jonge jaren in de waterleidingduinen een handgranaat gevonden zonder beugel en pin. Gelukkig wisten we wat het was, en hebben we de boswachter ingelicht. De EOD heeft 'm toen ter plekke in een kuil tot ontploffing gebracht. We hadden het graag bijgewoond, maar dat mocht niet

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: