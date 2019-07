Oprukkend kruid dodelijk voor paarden en vee

Door de droogte is er een explosieve groei van het jakobskruiskruid en dat vormt een groot probleem voor boeren en stalhouders. De plant bevat namelijk giftige stoffen die dodelijk zijn voor paarden en vee.Selina Holtkamp heeft zelf paarden en merkt dat er weinig bekend is over de plantensoort. “Vooral jonge paarden eten de plant. Oudere dieren weten dat het een bittere plant is en lusten hem niet graag. Als de plant gemaaid wordt en loskomt van de wortel, verdwijnt de bittere smaak maar blijft het gif actief. Op die manier wordt de plant verwerkt in hooi dat dieren binnenkrijgen"Selina waarschuwt diereneigenaren. "Het gif hoopt zich op in de lever waarna dieren ernstig ziek worden. Uiteindelijk, dit kan enkele jaren duren, overlijden dieren door een vergiftigde lever.” Paardenhoudster Holtkamp vertelt ook dat mensen ernstige leverschade kunnen oplopen. “Daarom moet je de plant altijd met handschoenen uit de grond trekken om aanraking met de stengel te voorkomen."Verzoek tot verwijderingHet huidige maaibeleid wordt niet aangepast. De provincie Drenthe blijft twee keer per jaar maaien. Op verzoek kan de provincie wel het kruid verwijderen dat dicht bij landbouwgrond groeit. Het maaisel wordt ook niet meer gebruikt als veevoer, iets wat vroeger wel gebeurde.Heeft de plant dan geen voordelen? Jawel. Natuurorganisaties zien het kruid graag groeien in de natuur. Meer dan 120 insecten gebruiken namelijk de plant als voedsel. Zij zijn immuun voor de giftige stof.