Vrouw ontdekt dat zielsverwant zijn eerste vrouw vermoordde en tweede wordt vermist

Een alleenstaande moeder die dacht dat zij haar zielsverwant had gevonden, was geschokt toen ze ontdekte dat hij zijn eerste vrouw had vermoord en zijn tweede vrouw werd vermist.



Diane Beasley had geen idee dat echtgenoot John Smith uit Ohio (VS) werd gezocht door de FBI, die vreesde dat ze zijn volgende slachtoffer zou worden.



Toen FBI-agenten Diane informeerden, weigerde ze om te geloven, totdat John vluchtte.



De vrouw dacht in eerste instantie dat John geen geluk had in de liefde, nadat hij aan haar vertelde dat zijn eerste huwelijk eindigde in een echtscheiding en zijn tweede vrouw aan kanker overleed.



Maar de waarheid was dat John zijn eerste vrouw had vermoord, onthoofd en haar lichaam uiteengereten en werd verdacht van moord op zijn tweede vrouw.



De gruwelijke details zijn opgenomen in een documentaire die deze week wordt uitgezonden.



John werd door de FBI gepakt en heeft toegegeven dat hij de vrouwen heeft vermoord.



Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf.

