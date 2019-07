16-jarige Leekster ontdekt bom tijdens vakantie in Duitsland

Soms maak je tijdens vakanties dingen mee, die je de rest van je leven niet meer vergeet. De 16-jarige Joachim Scheffer uit Leek kan dat sinds gisteren ook zeggen. Op zijn vakantieadres in het Duitse Gerolstein ontdekte hij een bom.Dat hij het explosief op het spoor kwam, was niet helemaal toevallig. Scheffer was op pad met zijn metaaldetector, toen hij op de bom stuitte. 'Ik denk dat het eentje van 250 pond of misschien zelfs 500 pond is', zegt hij.'Ik dacht eerst dat het een oude oorlogshelm was. Maar toen ik besefte dat het waarschijnlijk een grote bom was, ben ik meteen gestopt', vertelt de jongen verder. 'Ik ben met de metaaldetector weleens kleine explosieven tegengekomen, maar nog nooit zo'n grote.'Hij riep er eerst een vriend van hem bij en belde vervolgens met zijn moeder om over zijn vondst te vertellen. 'Zij heeft toen de politie ingelicht.'Inmiddels is ook de Duitse explosievenopruimingsdienst ingelicht. Zij maken het explosief woensdag onschadelijk. Scheffer ruilt zijn metaaldetector dan tijdelijk in voor zijn smartphone. 'Ja, zoiets ga ik natuurlijk wel even filmen', zegt hij lachend.De vondst van het explosief heeft hem niet bang gemaakt. 'Ik ga gewoon weer verder met zoeken. Alleen hoop ik niet dat ik dan weer een bom tegenkom.'