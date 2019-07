Automobilist rijdt bekendste fietsbrug van Utrecht op

LEIDSCHE RIJN - De Dafne Schippersbrug is misschien wel de bekendste fietsbrug van Utrecht, maar dat was een automobilist vanmiddag niet duidelijk. De man reed rond 17.15 uur de brug op vanuit Oog in Al.Een fietser die het opmerkelijke tafereel vastlegde, sprak de bestuurder vervolgens aan. Maar die was daar volgens de fietser niet van gediend. De automobilist vond dat de fietser zich er niet mee moest bemoeien en reed vervolgens alsnog de brug over. Foto