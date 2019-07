Ramkraak The Wall gaat niet door

LEIDSCHE RIJN - Drie mannen hebben afgelopen weekend geprobeerd een ramkraak te plegen bij Apple-winkel Amac in winkelcentrum The Wall. Maar tot hun grote verrassing zagen ze dat heel de winkel leeg was. Ze besloten daarom hun plan te staken.Eind mei was Amac ook slachtoffer van een ramkraak. De voorkant van de winkel was helemaal kapot en er werden meerdere spullen gestolen. Sindsdien worden alle MacBooks en iMacs iedere avond uit de winkel gehaald.Maar de dieven wisten dat niet. Met twee auto's ramden ze zaterdagochtend rond 5.15 uur de slagboom en reden ze richting de winkel. Op camerabeelden is te zien dat de mannen met bivakmutsen op uitstappen en naar binnen kijken. Tot hun schrik zien ze dat er helemaal niets te halen is.Na enige discussie besluit het trio rechtsomkeert te maken. "Echt slimme boeven zijn het niet", zegt winkeleigenaar Ed Bindels. "Als ze wat vooronderzoek hadden gedaan, hadden ze dat kunnen zien."Na de 'mislukte' ramkraak bleek dat een van de twee auto's is gestolen, aldus de winkel. Desondanks heeft Amac geen aangifte gedaan. "Omdat er geen schade aan het pand is en er niets vermist is."Als de ramkraak toch was doorgegaan, hadden de dieven zich ook langs de mistgenerator moeten worstelen. Die is geïnstalleerd na de vorige ramkraak in mei. "Ze vullen in een paar seconden de volledige winkel met een dikke verblindende laag mist", zegt Bindels.