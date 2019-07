Politie waarschuwt voor ouderdomsfilter: verwijder FaceApp

De politie waarschuwt mensen op Facebook geen gebruik te maken van het fotobewerkingsprogramma FaceApp. Daarmee kunnen mensen door middel van allerlei filters bekijken hoe ze er bijvoorbeeld uit zouden zien als ze oud zijn.De politie waarschuwt dat FaceApp een product is van een Russisch bedrijf. De Europese privacywetgeving is op de app van toepassing, waardoor er gegevens als foto's, IP-adressen en specifieke gegevens van je smartphone kunnen worden verzameld. Ook plaatst de app cookies.Met behulp van FaceApp kunnen mensen kijken hoe ze eruit zouden zien als ze van het andere geslacht waren, als ze veel jonger of juist een stuk ouder zouden zijn. De app gaat zo nu en dan viraal als er weer een nieuw filter op de markt komt.De politie is er stellig over: "Wij adviseren u om de Face-App te verwijderen van uw telefoon!"