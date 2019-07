Technicus die rookte op olieterminal mag niet worden ontslagen

Arbeidsbemiddelaar Lowland mag een technicus die werd betrapt op roken bij een olieterminal, niet ontslaan. De rechter erkent het ontploffingsgevaar en het risico op een milieuramp, maar omdat de man niet duidelijk genoeg zou zijn gewaarschuwd, mag hij in dienst blijven.



De 54-jarige man werd via Lowland ingezet als technicus op de terminal van het Amerikaanse oliebedrijf Nustar op het Caraïbische eiland Sint Eustatius. In maart werd de man gesnapt toen hij een sigaret stond te roken op de terminal. Hij kon meteen zijn koffers pakken en werd teruggestuurd naar Nederland.



Daar werd hij op staande voet ontslagen. De kosten van de terugreis werden van zijn salaris ingehouden.



De technicus stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Voor de rechtbank legde hij uit dat hij rookverslaafd was en spanningen had door schulden. Per ongeluk zou hij een sigaret hebben opgestoken in de terminal.



Volgens de man had het bedrijf hem wel laten weten hij met roken riskeerde dat hij niet meer door de opdrachtgever zou worden ingehuurd, maar niet dat hij op staande voet zou kunnen worden ontslagen.



Ook benadrukte hij niet moedwillig te hebben gerookt, en verder over een smetteloos blazoen te beschikken. Ten slotte wees de man erop dat ook andere werknemers op de olieterminal rookten, zonder dat zij werden ontslagen.



De kantonrechtbank Noord-Holland in Haarlem erkent dat roken op olieterminals levensgevaarlijk is vanwege het explosiegevaar. "Als dat gevaar zich verwezenlijkt kan een serieuze natuurramp ontstaan, en kan dit ook leiden tot het faillissement van Lowland", aldus de uitspraak.



Toch vindt de kantonrechter dat de man ten onrechte is ontslagen. Dat op roken de sanctie stond van ontslag op staande voet, was niet duidelijk genoeg geweest. Ook zou het bedrijf hem het ontslag niet tijdig genoeg hebben aangezegd.



Lowland mocht de man dus niet ontslaan, moet hem terug in dienst nemen en zijn salaris met terugwerkende kracht doorbetalen. Ook moet het bedrijf hem de kosten van de terugreis naar Nederland terugbetalen.



Die uitspraak stelt Lowland voor een probleem. Voor de rechter stelde het bedrijf de technicus alleen te kunnen inzetten voor de terminal in Sint Eustatius, maar wil de directie van dat bedrijf de man daar niet meer zien.



De advocaat Adi van Koningsveld van Lowland zegt dat het bedrijf in hoger beroep gaat tegen de uitspraak en is er ook een bodemzaak aangespannen om de arbeidsovereenkomst alsnog te kunnen ontbinden. Ook is het mogelijk dat de partijen met de zaak schikken.



"Wij hadden deze uitspraak niet verwacht, want dit is een schoolvoorbeeld van een terecht ontslag. Hoe ver kan je gaan in het beschermen van werknemers, terwijl het hele eiland wel had kunnen ontploffen. Ik kan hier echt gek van worden."



Volgens de advocaat was het werknemers klip en klaar dat er op de terminal niet gerookt mocht worden. "Je loopt op die locatie overal tegen 'niet-roken'-borden aan. Ook is het onwaarschijnlijk dat de man slechts een enkele keer heeft gerookt, gezien zijn rookverslaving."



Advocaat Derk Bomhof van de technicus was wegens vakantie onbereikbaar voor een toelichting.

