Man begraaft 42 schoolbussen om bunker te maken

De nucleaire bunker Ark Two Shelter in Horning’s Mills in de Canadese Stad Toronto is gemaakt door Bruce Beach en bestaat uit 42 schoolbussen. Bruce is de laatste twee decennia bezig geweest met het bouwen van deze grootste prive nucleaire bunker, maar hij ligt nu toch een klein beetje onder vuur. De politie wil namelijk de bunker sluiten, omdat het te gevaarlijk zou zijn.