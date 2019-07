Politie activeert kattenfilter tijdens livestream van persconferentie over moorden

Mensen die de livestream bekeken van de Canadese politie over een aantal moorden in de Rocky Mountains keken vreemd op. Tijdens de uitzending was per ongeluk een kattenfilter geactiveerd. De woordvoerder van de politie kreeg kattenoren, een kattenneus en snorharen.Volgens de politie was het een 'automatische instelling'. Een woordvoerder twitterde dat ze ervan bewust waren en het probleem zouden verhelpen.Op Twitter werd er snel op gereageerd. Sommigen vonden het wel leuk, maar de meeste reacties waren kritisch. "Wat een manier om te zeggen dat het onderzoek in goede handen is", twitterde een gepensioneerde militair.De Pakistaanse regeringspartij PTI ging vorige maand op dezelfde manier in de fout tijdens een livestream van een persconferentie. Serieus ogende politici verschenen met lieflijke kattenoren en kattenneuzen."Er was sprake van een menselijke fout", legde de PTI later uit. "We hebben inmiddels maatregelen genomen zodat dit in de toekomst niet nog eens kan gebeuren."Ook in Nederland heeft de kattenfilter onlangs een livestream gekaapt. Dat gebeurde tijdens een uitzending op Facebook van RTV Oost over het bevrijdingsfestival in Zwolle in mei. Geïnterviewden kregen gekke maskers over hun gezicht geprojecteerd.