Politie pakt inbreker op heterdaad in Utrechtse kroeg

UTRECHT - De politie in de Utrechtse binnenstad heeft zondagochtend vroeg een inbreker op heterdaad betrapt in een kroeg in de Nobelstraat. De man werd in de kraag gevat in café Rex, na een tip van een getuige.



Die zag de inbreker aan het werk en belde direct het alarmnummer 112. Agenten troffen de man nog in het pand aan en konden hem daar meteen inrekenen. Op het bureau bleek dat hij nog een andere inbraak op zijn naam heeft staan.



De politie zegt blij te zijn met het "resultaat op de vroege zondagmorgen" en bedankt de alerte getuige. "Diegene kan zeker nog een bos bloemen van ons verwachten", aldus de politie op Instagram.

