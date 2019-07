Dader beschoten kat Waverveen meldt zich met veel spijt

WAVERVEEN - Een jongeman die afgelopen vrijdag in Waverveen een kat in het hoofd schoot met een pijl, heeft zich gemeld bij de eigenaar van het dier. Het gaat volgens de eigenaar om "iemand uit de buurt die tijdens zijn hobby probeerde Guus weg te jagen en per ongeluk iets te gericht heeft geschoten".Frans, het baasje van kat Guus, zegt dat de moeder van de dader zijn daad kwam opbiechten en dat de financiële schade wordt vergoed. De dader heeft berouw getoond en wat de katteneigenaar betreft is daarmee de kous af.Kat Guus is inmiddels weer thuis van de dierenarts "en gaat nu tien dagen aan de antibiotica". Volgens Frans eet hij weer wat en het lijkt allemaal goed te komen met Guus.