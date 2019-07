Dashcam filmt appende fietsster die tegen auto botst in Utrecht

UTRECHT - Op Facebook circuleert een veelgedeeld filmpje van een appende fietsster die vrijdagochtend tegen een stilstaande auto in Utrecht botste.Een dashcam in de Skoda Fabia legde het incident in de Croesestraat vast. Binnert, de eigenaar van de auto, heeft de beelden online gezet omdat de vrouw is doorgereden en hij nu met de schade zit. "De grill is kapot. Ik weet nog niet hoe hoog het schadebedrag is", zegt hij tegen RTV Utrecht."Ik denk dat dit verzekeringstechnisch niet heel lastig hoeft te worden", schrijft Binnert bij zijn Facebookpost. "Overigens hoop ik ook dat je zelf niet gewond bent geraakt, maar zo te zien kwam je er met de schrik van af. Ik heb voor nu uit respect voor privacy het gezicht geblurred, maar mocht niemand zich melden ben ik wel van plan om de hele video te plaatsen in de hoop dat iemand haar herkent."Op social media wordt veel gereageerd op het filmpje. Ook krijgt de eigenaar van de kritiek op de wijze waarop zijn auto is geparkeerd, op een verkeersdrempel.