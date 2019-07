Naaktkampeerders Hellevoetsluis woest om geplande uitkijktoren

Bezoekers van een naturistencamping in Hellevoetsluis zijn niet blij met het plan van de gemeente om een uitkijktoren naast de camping te bouwen. "We geven ons graag bloot, maar aan bekenden, niet aan vreemden. Zo trek je fout volk aan", zegt een recreant tegen RTV Rijnmond.Hellevoetsluis wil met de toren een mooi uitzichtpunt voor fietsers creƫren, die zo een blik kunnen werpen op een nog te bouwen groot park met zonnepanelen. De gemeente is trots op dat park en wil het graag aan voorbijgangers laten zien.Een gemeentewoordvoerder laat schriftelijk weten dat het niet de bedoeling is dat beklimmers van de uitkijktoren ook naar de recreanten op de natuurcamping kunnen gluren, en dat er daarom goed moet worden gekeken naar de hoogte en de afstand.De naaktkampeerders hadden eerder al bezwaar gemaakt tegen komst van de uitkijktoren en zijn verbaasd dat die nog steeds in de plannen staat. Ze vertrouwen niet dat de toren zo wordt gebouwd dat ze er geen last van hebben.De recreanten hebben het college van Hellevoetsluis uitgenodigd om, met of zonder kleren, te komen bekijken hoe de uitkijktoren de privacy op de camping kan aantasten.