Foutje, bedankt. In promotievideo gemeente Coevorden worden de regels overtreden

De gemeente Coevorden heeft een fout over het hoofd gezien in een promotievideo, die de gemeente onder meer bij toeristen onder de aandacht moet brengen. In het filmpje is een overtreding te zien, waar een boete van 90 tot 100 euro op staat.In de video, die onder meer te bekijken is op het Facebookprofiel van de gemeente, zijn allerlei toeristische trekpleisters in Coevorden te zien. Van het Kasteel tot openluchtmuseum Ellert & Brammert en Plopsa Indoor Coevorden. Ook recreatieplas de Kibbelkoele wordt in het zonnetje gezet en daar gaat de video de mist in.Vanuit de lucht is de zwemplas te zien en daarna schakelt het beeld over naar een stel dat langs het water zit, terwijl hun hond over het strand richting het water van de Kibbelkoele rent. Daarna schudt het dier zich uit aan de waterkant. Maar deze zwemplas is verboden terrein voor honden. Sterker, de viervoeters mogen zich niet eens op het strand van de Kibbelkoele begeven.De recreatieplas ligt in boswachterij Sleenerzand ten noorden van Noord-Sleen en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Woordvoerder Marcel van Dun vindt het onhandig dat dit beeld in de video is beland. ,,Het zou namelijk kunnen suggereren dat honden hier welkom zijn.'' Volgens Van Dun zijn de weinige recreatieplassen die in gebieden van Staatsbosbeheer in Drenthe liggen alleen bedoeld voor mensen. ,,Dat heeft onder meer te maken met hygiƫne, maar ook het feit dat de aanwezigheid van honden door sommigen als vervelend wordt ervaren.''Wie de gebiedsregels van Staatsbosbeheer overtreedt, kan rekenen op een boete. In het geval van de promotievideo, waarin een hond het strand van de Kibbelkoele betreedt, zou deze bekeuring volgens Van Dun tussen de 90 en 100 euro bedragen. ,,Maar we moeten dit ook niet groter maken dan dat het is. Wij gaan geen actie ondernemen.''Volgens een woordvoerder van de gemeente Coevorden is de promotievideo op verzoek gemaakt door een extern bedrijf. ,,We hebben de locaties doorgegeven en daar is deze mooie film uitgerold. Wij zijn er trots op en de video wordt breed gedeeld'', vertelt ze. Volgens haar was niemand opgevallen dat er een detail in zit waarin de regels worden overtreden.De gemeente is niet van plan om de film aan te passen. Volgens de woordvoerder is de video al een jaar oud en op veel plekken vertoond, voordat deze onlangs op Facebook verscheen. De film aanpassen heeft volgens haar dan ook weinig zin.