Imanuelle Grives wilde als ‘voorbereiding op rol’ weten hoe het is om drugs te dealen, Imanuelle Grives zit nu in de gevangenis.

Actrice Imanuelle Grives is opgepakt in België, dit bevestigt haar advocaat mr. Koen Vaneecke aan De Telegraaf. Gazet van Antwerpen meldt dat Imanuelle verschillende soorten drugs bij zich had en dat er tijdens een huiszoeking bij een door haar gehuurde Airbnb-locatie nog meer gevonden is.



Imanuelle’s advocaat, Koen Vaneecke, zegt dat de actrice […] bezig is met de voorbereiding voor een nieuwe rol en dat dit een uit de hand gelopen experiment is. „[…] Ter voorbereiding van een nieuwe rol wilde ze nu weten wat het is om drugs te verkopen.”

Andere berichten over hetzelfde onderwerp geven aan dat er geen rol is waar ze voor op de lijst staat. Verder schijnen de stoffen en hoeveelheden daarvan niet misselijk te zijn geweest.



In ieder geval is ze nu wel op de hoogte met wat er kan gebeuren als je drugs verkoopt.

