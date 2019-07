Cromvoirtsepad Vught verhard met bouwafval: Je kunt er niet overheen, we rijden al onze banden lek

VUGHT - Werkschoenen, delen van badkamerkraantjes, spuitbussen, glas, plastic, spijkers en zelfs stukjes asbest. Bewoners hebben de afgelopen dagen al veel opgeruimd, maar het Cromvoirtsepad in Vught ligt nog steeds vol met resten bouwafval. ,,Levensgevaarlijk en te gek voor woorden", aldus de bewoners.Joël van Boxtel is één van de bewoners die aan het mooie groene Cromvoirtsepad woont. Middenin natuurgebied de IJzeren Man. Hij heeft geen idee wát er is misgegaan maar het deugt volgens hem in ieder geval niet. ,,Om het pad berijdbaar te houden wordt er ieder jaar zand met fijn gebroken puin uitgereden. Wat ze hier nu hebben neergegooid, heb ik nog nooit meegemaakt.”Van Boxtel verzamelde al een bak vol rotzooi. ,,Zeker een kilo of vijf met de gekste dingen.” Hij noemt delen van een wc-pot, badkamertegels en zelfs stukken aanrecht. ,,Na klachten van ons is een bulldozer de zaak plat komen walsen en zijn de grootste stukken naar de kant geveegd maar we rijden nog steeds onze banden kapot op de scherpe punten. Door de regen gisteren is er weer troep naar boven gekomen.”De buurvrouw van Van Boxtel, die een bed and breakfast runt, zag zelfs haar gast vertrekken omdat die geen zin had om drie dagen over het Cromvoirtsepad te moeten rijden en mogelijk zijn auto te beschadigen.Ook voor de twee honden van Van Boxtel is het volgens hem te gevaarlijk voor het huis. ,,Ik heb al verschillende punaises in mijn banden gehad en onder mijn schoenen. Ik wil niet dat mijn honden ergens intrappen of iets opeten. Ik neem de honden nu in de Jeep mee naar de IJzeren Man en andere uitlaatplekken.”De Vughtenaar begrijpt niet waarom de gemeenteambtenaren die komen kijken zo luchtig reageren. ,,Ze zeggen dat het 'gekeurd’ puin is en dat de wegen overal vol asbest zitten maar dit kan toch niet. Het is gewoon gevaarlijk. Nu is de schade nog beperkt maar het is ook een recreatiegebied. Als een wandelaars, fietsers of mountainbikers vallen, houden ze er zeker letsel aan over!”Van Boxtel en zijn buurvrouw reden beide al diverse banden lek. ,,Ook voorbijgangers vragen wat er in vredesnaam aan de hand is. En het ergste is dat er geen zicht is op verbetering. Ik heb vanmorgen weer contact gezocht met de gemeente en ik zou teruggebeld worden maar ik heb nog niets gehoord. Ik ga straks maar weer een uurtje rotzooi opruimen.”Het verbaast de bewoners dat de gemeente Vught, die zo hamert op het scheiden van afval, dit zo maar laat gebeuren. ,,Als wij niet netjes scheiden, staan er grote boetes op maar hier voor op het zandpad storten ze bouwafval. Dat kan echt niet.”Een reactie van de gemeente Vught volgt nog.