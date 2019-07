Thailand gaat met prioriteit heel veel wiet kweken

De ontwikkeling van een industrie voor medicinale cannabis is een van de topprioriteiten in het beleid van de nieuwe regering van Thailand. Dat blijkt uit een zondag vrijgegeven beleidsdocument.



Minister-president Prayuth Chan-ocha, de voormalige leider van de junta die na de verkiezingen van maart een burgerregering leidt, zal donderdag het nieuwe beleid in het parlement uiteenzetten.



Het ontwikkelen van een medische cannabisindustrie was een belangrijke eis van de Bhumjaithai-partij, een van de grootste partijen in de negentienpartijencoalitie van Prayuth.



“De studie en de technologische ontwikkeling van marihuana, hennep en andere medicinale kruiden moeten worden bespoedigd voor de medische industrie om economische kansen en inkomsten voor de mensen te creëren”, aldus het beleidsdocument.



Thailand, waar cannabis traditioneel al wordt gebruikt als middel om pijn en vermoeidheid te verlichten, legaliseerde marihuana voor medisch gebruik en onderzoek vorig jaar.



Bhumjaithai-partijleider Anutin Charnvirakul, nu vicepremier en minister van volksgezondheid, zei dat het zijn doel was om alle Thais in staat te stellen marihuana te kweken om geld te verdienen.



Andere dringende prioriteiten van de regering zijn het aanpakken van droogte, creëren van banen en het aanpakken van de economische problemen.

