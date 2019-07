Zalmen de pas afgesneden door aardverschuiving, Canada zet heli in

Tienduizenden chinookzalmen in Canada worden binnenkort met een helikopter over een landverschuiving in de rivier de Fraser getild. Alleen zo kunnen ze de paaigebieden bereiken waar ze zich voortplanten.De landverschuiving in een afgelegen deel van de provincie British Columbia werd eind juni ontdekt. Sindsdien is met man en macht gewerkt aan een plan om de vispopulatie te redden.Reddingswerkers graven op dit moment vlak naast de blokkade een grote vijver. De zalmen kunnen die vijver straks bereiken via een kanaal met een stuw. Door die stuw kunnen de zalmen niet meer terug naar de rivier.Vanuit de vijver worden de zalmen vervolgens met netten gevangen en overgeplaatst in tanks. Een helikopter tilt de tanks dan over de aardverschuiving.De chinookzalm komt onder meer voor in het noordelijk deel van de Grote Oceaan en in de grote meren tussen de VS en Canada. De vis wordt in de VS ook wel koningszalm genoemd en hij kan tot 1,50 meter lang worden. Mede vanwege die lengte is de chinookzalm onder sportvissers een gewilde soort.Als de zalm de paaigebieden niet kan bereiken kunnen ze zich niet voortplanten en komt de populatie in gevaar, waarschuwen natuurbeschermers en vissers. Vooral oorspronkelijke bewoners van Canada zijn afhankelijk van de zalm voor voedsel en ceremonies.De Fraser is de belangrijkste rivier voor de chinookzalm. De soort wordt beschouwd als bedreigd. Omdat hun aantal steeds verder afneemt, zijn er verschillende programma's om de vissen te beschermen.Wanneer wordt begonnen met het verplaatsen van de zalm is nog niet bekend.