Robotstofzuiger smeert badkamer vol met hondenpoep

Een robotstofzuiger is een uitkomst wanneer je te weinig tijd hebt om schoon te maken. Maar als je een hond hebt die af en toe een boodschapje achterlaat, kun je de Roomba beter niet in huis halen. "Ik heb therapie nodig", schreef een nieuwe eigenaar van zo'n robotstofzuiger, nadat die zijn badkamer had volgesmeerd met poep.De Amerikaan Ryan Landy leerde de les vorige week toen zijn teckel Apollo een souveniertje achterliet in zijn mooie witte badkamer. Ryan was voorbereid. "We adopteerden hem onlangs en hij is nog niet volledig getraind. Dus we houden de Roomba achter gesloten deuren als het aan het schoonmaken is", legde hij uit op Facebook.Maar de dierenliefhebber was iets belangrijks vergeten. "Helaas weten sommige van mijn huisdieren hoe ze de deuren moeten openen, en dat is wat tot deze rotzooi leidde. Je leert van je fouten." Een filmpje laat zien hoe zijn kat handig een deur opent.