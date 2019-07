Nieuw soort insect ontdekt in Amsterdam

AMSTERDAM - Nederland heeft er een nieuw insect bij, de mini-cicade. Het drie millimeter kleine diertje werd dit voorjaar aangetroffen in een binnentuin in het centrum van Amsterdam.Expert Kees den Bieman heeft vastgesteld dat het voor ons land een nieuwe soort is, de Hauptidia maroccana, meldt het BNNVARA-programma Vroege Vogels zondag. De mini-cicade komt onder meer voor in Frankrijk en Engeland.In ons land komen ruim vierhonderd soorten cicaden voor. De diertjes zijn verwant aan bladluizen.