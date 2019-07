Weggeefkastje Gerrit en Hetty in Velsen-Noord direct succesvol

VELSEN-NOORD - Opeens hing 'ie daar: het weggeefkastje van Hetty en Gerrit Bruntink in Velsen-Noord. Met het kastje bieden ze plek om bruikbare spullen weg te geven aan buurtbewoners. "We willen graag helpen. Hopelijk maken we er een hoop mensen blij mee."Dinsdag schroefde Gerrit het kastje tegen de muur, pal naast zijn garagedeur op de hoek van de Wijkeroogstraat-Wijkerstraatweg. Het weggeefkastje is een variant op de beter bekende minibibliotheek, en blijkt daar ook de inspiratie voor te zijn geweest."Het is te leuk, opeens lag er vanochtend een vergiet in: geen idee van wie het kwam", lacht de 58-jarige Hetty tegen NH Nieuws. "Maar er liggen nu ook spijkerbroeken, hobbyboekjes en scharen in. Spullen die voor ons overbodig zijn, maar voor anderen nog bruikbaar kunnen zijn. Het is nu ook spannend om te volgen wat er in- en uitgaat", aldus Hetty.Ook op Facebook is het opgemerkt en kan het rekenen op positieve reacties. "Wat een topidee, waar is het? Dan ga ik opruimen om er spullen in te leggen", zegt de een. Een ander: "Oude boeken erin, en hatsekidee: wat ben je ook een uniek mens."(Wij wachten met spanning op de eerste volgepoepte luiers en gebruikte kattenbakvulling)