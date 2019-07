Complottheorieën rond de maanlanding nemen alleen maar toe

13 procent van de Nederlanders, vooral jongeren, denkt dat in 1969 de Apollo 11 niet op de maan is geland. Met dank aan YouTube.

21-07-2019 00:17:37

Dat is dan ook de gevaarlijke en ogewenste keerzijde van het internet - desinformatieverspreiding. Iedereen kent de welbekende vaccinhoax met als eindresultaat de terugkeer van een ooit vrijwel uitgeroeide ziekte de mazelen, maar ik zal nog een voorbeeld noemen. En dat is dat veel mensen op het internet tegenwoordig blijkbaar denken dat melk drinken slecht en schadelijk is voor de gezondheid. De geruchten zijn er. Compleet van de pot gerukt en nergens op gebaseerd. In stand gehouden door de ijver zelf waarmee het verspreid wordt. Tis afwachten op de schadelijke impact ervan op de volksgezondheid.



Ik ben blij dat ik in een tijd opgroeide van voor het internet, en tot de voor-internetgeneratie behoor. Wij waren misschien op veel fronten onwetend maar liever onwetend dan verkeerd wetend.