Handbiker scheldt weginspecteur huid vol

DEN HELDER - Een handbiker heeft in Den Helder een weginspecteur van de provincie uitgescholden. Dat gebeurde kort nadat de weginspecteur een ongeluk op de N250 had afgehandeld.Weginspecteur Albert liet het er niet bij zitten en vroeg de man naar het motief voor zijn scheldkanonnade. De handbiker weigerde die vraag te beantwoorden, zo blijkt uit zijn tweet. "Afijn, wij zijn dus allemaal klootzakken die moeten oprotten, maar hij stopt ook niet om te praten. Waarom nou zo, gast? #doeslief"De weginspecteur is niet de eerste die dit overkomt, zo blijkt uit een reactie op zijn tweet. "Die droeftoeter heeft mij ook al tweemaal mijn huid vol gescholden", reageert een brandweerman. "De eerst volgende keer is 'ie aan de beurt."