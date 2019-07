Magneetvisser vist mensenhand op, blijkt kippenpoot

De politie in Heerenveen is vrijdagmiddag uitgerukt na een alarmerende melding van een magneetvisser. Hij dacht te zijn gestuit op een mensenhand.De man zat aan de Engelenvaart te vissen toen hij iets raars omhoog haalde, meldt de Leeuwarder Courant. Hij liet het weer los in het water, maakte er een foto van en vertelde de politie dat hij een menselijk lichaamsdeel had gevonden.De politie ging met dregmaterialen naar het kanaal, waar het object inmiddels richting het centrum van de Friese plaats dreef. Uiteindelijk wist een agent het uit het water te halen. "Bleek gelukkig een kippenpoot te zijn", twitterde een betrokken wijkagent.