Vader met reuzenhoofd na mysterieuze ziekte die begon met verkoudheid

Een vader van drie kinderen heeft een reuzenhoofd ontwikkeld ten gevolge van een mysterieuze ziekte die hem ook nog blind liet worden.Romulo Pilapil, 56, uit de Filipijnen kreeg eerst last van jeukende ogen en verkoudheid symptomen die zeker drie jaren voortduurden.Hij bezocht allereerst een lokale arts die hem medicijnen voorschreef, maar zijn conditie verbeterde niet.Zijn laatste bezoek aan een dokter was in 2018, omdat hij niet in staat is om zijn behandelingen te continueren.Artsen adviseerden hem om het ziekenhuis in Manilla te bezoeken, maar zijn familie was niet meer in staat om de kosten voor zijn gezondheid te dekken.Zijn gezicht is zeker viermaal groter geworden dan haar werkelijke grootte. Pilapil is zijn gezichtsvermogen ook nagenoeg kwijtgeraakt.Zijn vrouw heeft een baan als straatveger aangenomen om haar familie te ondersteunen. Ook de drie kinderen zijn gestart met werken om hun moeder te helpen.De gemeenschap hoopt dat de familie spoedig hulp krijgt.