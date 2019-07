Zo kan jij geld verdienen door frietjes en pasta te eten

Wil jij graag 5.000 pond (5.500 euro) verdienen door alleen maar frietjes en pasta te eten? Dat kan, want een multivitaminemerk is op zoek naar drie personen die graag een centje willen bijverdienen en de vitamines willen uitproberen.



Het merk Feel zal je 5.000 pond betalen als je een maand lang elke dag één multivitamine neemt terwijl je erg ongezond eet, zoals frietjes, pasta, wit brood, kip en rijst. Nadien wordt gekeken of je dankzij de multivitamines desondanks genoeg voedingsstoffen hebt binnengekregen.



Het merk weet ook wel dat het innemen van vitamines niet hetzelfde is als gezond eten. Daarom is het bedrijf op zoek naar mensen die al ongezond eten. Wie wil er een maand lang alleen maar frietjes eten?

