Poepen op 40 meter hoogte? Deze bouwvakkers draaien hun hand er niet voor om

Een toilet op bijna 40 meter hoogte? De bouwvakkers die werken aan de woontoren bij de Reitdiephaven in Groningen vinden het wel handig.Richard Moesman is voorman van de ijzervlechters. Hij gaat zonder morren naar het toilet dat op de 12e verdieping aan de zijkant van de toren is gehangen, zo'n 36 meter boven de grond. ,,Als je moet dan moet je. Het kost soms wel 15 minuten om naar beneden te gaan. Dit is veel handiger."Voor automobilisten is het misschien een gek gezicht maar eigenlijk is het heel normaal bij hoogbouwprojecten. ,,Om de 6 verdiepingen moet er een toilet staan", vertelt Moesman. ,,Dat zijn de regels."Zo ook toen hij in Leeuwarden aan het werk was. ,,Er was daar een jongen die altijd een grote mond had. Hij ging naar de wc en toen hebben we de dixie platgelegd met de deur op het beton."Moesman en zijn collega's bouwen een forse studentenflat met bijna 700 studentenwoningen. Begin 2020 wordt het complex opgeleverd.