Genoeg van taxi mama of papa? Deze app laat je kinderen betalen met huishoudelijke taakjes

Moet jij ook te vaak rondrijden voor je kinderen? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Via de nieuwe Parent Taxi-app ruil je ondankbare gratis taxiritjes voor huishoudelijke taakjes.



Jongeren zijn algemeen gezien veel socialer actief dan ouders, maar het zijn vaak de mama en papa die de kinderen moeten heen en weer voeren. Uit een Britse studie van Skoda blijkt dat ouders jaarlijks 156 uur per jaar in de auto zitten om hun kinderen naar een sociale activiteit te brengen.



Daarom maakte Skoda de nieuwe Parent Taxi-app. Hiermee kunnen ouders hun taxiritjes in afstand en tijd registreren. Tijdens het rijden komt er op de app om de zoveel tijd een punt bij. Eén punt geldt voor één huishoudelijk taakje. Op het einde van de rit kan je kiezen aan welk specifiek taakje je je punten geeft. Er zijn heel wat mogelijkheden. Zo laat je de kinderen de vuilbak buitenzetten, de planten water geven, stofzuigen en nog veel meer.



Blogger Jo Middleton probeerde de app alvast uit met haar dochter: “Dit is de app waar ik op heb gewacht! Het is waar dat kinderen over het algemeen een beter sociaal leven hebben dan volwassenen. Als gevolg daarvan kan dit elke week veel autoritten betekenen”, vertelt ze. “Hoewel ik ze graag aanmoedig om naar buiten te gaan en zich te amuseren, vind ik het een geweldig idee om dit te ruilen voor wat hulp in huis.”

