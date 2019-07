Wesley liep een bijzondere vrouw tegen het lijf bij de Vierdaagse, maar waar is ze nu?

PLASMOLEN - Hij stond met wat vrienden ter hoogte van camping Eldorado in Plasmolen (gemeente Mook en Middelaar), toen ze voorbijliep op dag drie van de Nijmeegse Vierdaagse. Wesley (27) zag direct dat ze wel wat hulp kon gebruiken en trok een kilometer met haar op. Nu krijgt hij haar niet meer uit zijn gedachten en is hij op zoek naar haar.Hij weet niet veel van haar. Ze heeft bruin haar, droeg een shirt waarop iets over haar zusje stond en zat er compleet doorheen bij het lopen. Hij heeft geen naam en geen telefoonnummer. En dus schakelt hij het grote publiek in bij zijn zoektocht naar de vrouw die hij donderdag te hulp schoot.'Ze was één van de laatste lopers en zat er zo doorheen. Ik liep met haar mee en ze vroeg aan me of ik haar een eerlijk antwoord wilde geven op haar vraag. 'Ja', zei ik. Ze vroeg me hoe ver ze was en of ze de eindstreep vandaag zou halen. 'Je bent bijna op de helft', zei ik terug. 'Maar ik ben bang dat je op deze manier te laat komt.' Maar ik raadde haar ook aan toch door te lopen, ook al zou ze dan misschien te laat zijn.'Na een kilometer liet Wesley de vrouw verder lopen. Ze beloofde dat ze het zou halen en de twee namen afscheid van elkaar met een knuffel en een kus. Een magisch moment dat sindsdien is blijven hangen bij de Mijdrechtenaar. 'Toen ik weer terugliep naar mijn vrienden dacht ik bij mezelf: 'stommeling, je had haar nummer moeten vragen'.''Maar weet je, in zo'n mensenmassa vind je iemand niet terug', zegt Wesley nu. 'Die kans is nihil. Maar ze heeft toch iets in me geraakt en ik wil zo graag weten óf ze het nog gehaald heeft.'Wesley realiseert zich dat het zoeken is naar een speld in een hooiberg. Er lopen nog 40.000 wandelaars mee in de Vierdaagse en hij is naar slechts één van hen op zoek. Bovendien heeft hij maar een paar aanknopingspunten: de vrouw die hij hielp liep alleen en droeg een shirt met daarop een tekst over haar zusje. Wat er precies stond, weet hij niet. Ze had een licht accent en liep tussen 11.00 en 12.00 uur voorbij camping Eldorado in Plasmolen.'Ik ben gewoon zo benieuwd hoe het nu met haar gaat', zegt hij. 'Ik moet weten hoe het is gegaan en wil graag nog even met haar praten. Ze was speciaal, anders dan alle andere lopers. Ik hoop echt dat ik haar vind.'