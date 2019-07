Kofferbak die openvliegt verraadt vluchtende automobilist in Utrechtse Rivierenwijk

UTRECHT - In de Utrechtse Rivierenwijk heeft de politie dinsdag een achtervolging van een bestuurder die rondreed met verlopen kentekenplaten moeten staken. Volgens de agenten werd de achtervolging te gevaarlijk omdat de bestuurder veel te hard reed. Even later kon de auto van de bestuurder alsnog in beslag worden genomen.Het ging mis toen de agenten de auto wilden controleren. "De auto reed vervolgens zodanig hard weg, dat zelfs omwonenden en moeders moesten wegspringen om niet geraakt te worden," schrijft de wijkagent op Instagram. De agenten besloten daarna om afstand te nemen omdat het te gevaarlijk werd.De politie zag daarna dat de automobilist zodanig hard over de drempels reed dat de kofferbak openvloog. Verschillende spullen uit de kofferbak kwamen vervolgens op het wegdek terecht. Aan de hand van deze spullen heeft de politie de auto teruggevonden. De bestuurder kon nog niet worden aangehouden, wel is hij zijn auto voorlopig kwijt.