Roze sprinkhanen gespot bij Paleis Soestdijk en Amersfoort

BAARN/AMERSFOORT - In de omgeving van Paleis Soestdijk is een roze sprinkhaan gespot. Natuurfotografe Kim Scholten, die eerder samen met Herman van Veen twee boeken uitbracht, ontdekte het diertje bij toeval in het gras.Scholten was eigenlijk jonge libellen aan het vastleggen. Met haar macrolens wist ze de roze sprinkhaan een aantal keer te fotograferen.De roze sprinkhaan wordt in Nederland met enige regelmaat gezien, maar blijft een bijzonder fenomeen. Door een genetische afwijking ontbreekt bij deze diertjes het groene pigment of wordt er zoveel roze pigment aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer groen is. Deze genetische afwijking wordt erythrisme genoemd.Hobbyfotograaf Kevin van den Hoven schat dat het roze diertje ongeveer tien keer per jaar wordt gezien. Zelf kiekte hij vorige week zondag toevallig een exemplaar in natuurgebied De Schammer, net buiten Amersfoort. Direct nadat hij de foto had genomen sprong de sprinkhaan weer het hoge gras in.