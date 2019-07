Marrakech: restaurant weigert Marokkanen

Het restaurant "Le Salama" op het Djemaa El Fna plein in Marrakech wordt ervan beschuldigd systematisch Marokkaanse klanten te weigeren.Meerdere slachtoffers deelden hun verhaal op sociale media. Onder hen Amira Azouzi, jonge Marokkaanse fotografe, die "Le Salama" van racisme beschuldigd.Amira zou een jaar geleden door een directielid van het restaurant via Instagram zijn gecontacteerd. Hij nodigde haar uit voor een maaltijd in ruil voor publiciteit voor het restaurant op haar Instagram-pagina.Op de dag van de ontmoeting werd Amira, die door een vriendin werd vergezeld, bij de ingang geweigerd. Het restaurant was officieel vol. Twee Europese toeristen zonder reservatie mochten op hetzelfde moment wel binnen...Nadat ze haar verhaal deelde werden tientallen getuigenissen van gelijkaardige incidenten bij Le Salama gedeeld. Ook op de Facebook-pagina van het restaurant stonden veel negatieve kritieken over de selectie bij de ingang. Die berichten werden intussen verwijderd.Nordin Fakir, eigenaar van het restaurant, heeft op de polemiek gereageerd. "We zijn een Marokkaanse restaurant en bieden een traditionele Marokkaanse keuken aan. Uiteraard zullen de meeste van onze klanten buitenlanders zijn. Het is geen keuze of een selectie die we maken, het is niet omdat we Marokkanen weigeren maar gewoon omdat Marokkanen geen interesse hebben om een tajine te komen eten."