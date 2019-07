Politieke partij NIDA gaat boetes boerkadraagsters betalen

De politieke partij NIDA zal alle boetes gaan betalen die vrouwen vanaf 1 augustus krijgen als ze een nikab of boerka dragen in publieke ruimtes. Gisteren werd bekend dat het bedrag van die boete zal liggen op 150 euro.



Vanaf 1 augustus gaat het verbod op gezichtsbedekkende kleding in. Boerka's, nikabs, maar ook helmen en bivakmutsen worden verboden in alle overheidsgebouwen, in de zorg, onderwijs en het openbaar vervoer.



Wie zich er niet aan houdt, kan een boete krijgen, maar zal dat dus niet zelf hoeven te betalen, bevestigt Cemil Yilmaz van de islamitische partij NIDA na berichtgeving in Trouw. NIDA zit sinds 2014 in de gemeenteraad van Rotterdam en heeft sinds vorig jaar een raadszetel in Den Haag.



"Het is in onze ogen symboolpolitiek, een pestmaatregel voor zo'n 150 vrouwen die een nikab of boerka dragen in Nederland", zegt de Haagse fractievertegenwoordiger van NIDA. "Zij moeten zelf mogen bepalen wat ze aandoen, dat is je vrijheid als individu in Nederland, daar moet de politiek zich niet mee bemoeien."



NIDA zal een speciaal rekeningnummer openen waaruit de boetes kunnen worden betaald. "We gaan de boetes betalen met het geld uit de partijkas en dat besluit wordt breed in onze partij gedragen."

Vandaag riepen partijen VVD, PVV en CDA minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om gemeenten te verplichten het boerkaverbod te handhaven. Als gemeentes dit inderdaad gaan doen, kan het zijn dat Nida flink uit de partijkas moet graaien.



"Het lijkt me stug dat alle 150 vrouwen die een boerka of nikab dragen elk jaar een boete zullen krijgen. Ik verwacht dus niet dat het ons duizenden euro's zal kosten. Als dat wel zo is, zullen we een crowdfundingsactie beginnen. Van een aantal mensen kreeg ik zelfs al de vraag naar welk rekeningnummer ze geld konden overmaken, dus dat zal wel goedkomen."

