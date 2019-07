Banne kan weer rustig slapen: terrorhaan overgebracht naar kippenasiel

Bewoners van de Banne kunnen eindelijk weer rustig slapen: de 'terrorhaan' is gevangen. 'Het was zo gebeurd, ik was hooguit een kwartiertje bezig', vertelt Peter van Poelgeest.Van Poelgeest is werkzaam bij Duurzaam Fauna Advies en vangt regelmatig pluimvee. Zodra hij op de website van AT5 las dat bewoners van de Banne geteisterd werden door een haan, besloot hij om een handje te gaan helpen.'Ik had anders misschien wel een telefoontje gekregen van de gemeente, maar ik ga bijna op vakantie. Ik wilde daarvoor nog snel de haan helpen', vertelt hij.Het duurde niet al te lang voordat Van Poelgeest de haan te pakken had. 'Je moet eerst kijken in welke bosjes hij precies zit. Dan loop je met wat voer in je zak op hem af. Hij was niet heel enthousiast over het voer, maar zo win je wel zijn vertrouwen.'De haan zat in de buurt van een gevel. Een lastige plek, maar Van Poelgeest had al wel een plan klaar. 'Je drijft hem dan een beetje op, dat vindt hij eng. Ik wist al welke vluchtroute hij zou gebruiken en heb daar een vangkooi neergezet.''Volgens de kippenvanger is het eigenlijk allemaal vrij eenvoudig. 'Je moet alleen even weten hoe het moet. Ik hoorde dat bewoners erachter aan gingen rennen met een schepnet, maar dat werkt niet. Dan raakt de haan alleen maar in paniek.'Van een 'terrorhaan' zou Van Poelgeest zelf niet spreken. 'Het is een alleenstaande haan die op zoek is naar groepsgenoten. Hij doet gewoon wat de natuur hem ingeeft.'Inmiddels is de haan daarom naar zijn soortgenoten gebracht. Hij verblijft nu in het kippenasiel bij de Fruittuin van West. Zodra hij werd vrijgelaten, begon de haan meteen weer te kraaien.