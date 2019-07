Man ziet eigen geamputeerde been op waarschuwing pakje sigaretten

Een 60-jarige man in Frankrijk zag tot zijn grote verbazing een foto van zijn afgezette been op een rookwaarschuwing op een pakje sigaretten. De man had daar nooit toestemming voor gegeven.De foto stond op een pakje sigaretten met de Europese waarschuwing 'roken zorgt voor verstopte aderen'. De Albanese man, die tegenwoordig in de buurt van het Franse Metz woont, zegt dat hij zijn been verloor door een aanval in Albanië in 1997, schrijft de BBC.Zijn advocaat heeft contact opgenomen met de Europese Commissie om uit te vinden hoe dit heeft kunnen gebeuren.De zoon van de Albanese man ontdekte de foto met de voor hem zeer herkenbare brandwonden en littekens toen hij vorig jaar in Luxemburg een pakje sigaretten kocht, schrijven Franse media.Zijn vader bevestigde dat het inderdaad om zijn been ging. Hij had alleen nooit toestemming gegeven voor het gebruik van de foto. Hij denkt dat hij ooit is gefotografeerd toen hij een prothetisch been kreeg aangemeten."Het is ongelooflijk dat een persoon zichzelf terugvindt zonder toestemming te hebben gegeven op sigarettenpakjes door de hele Europese Unie", zegt zijn advocaat."Mijn cliënt voelt zich verraden, zijn waardigheid is aangetast doordat zijn handicap tentoongespreid wordt op sigarettenpakjes in tabakszaken in heel Europa. Dat zou niemand prettig vinden."Zijn advocaat heeft opheldering gevraagd aan het ziekenhuis waar hij denkt dat de foto is genomen. Ook bij de Europese Commissie is navraag gedaan, vanwege het verspreiden van de foto. Gewoonlijk maakt de EU gebruik van foto's uit een database waar eerder toestemming voor is gegeven.